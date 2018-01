Santa Cruz busca empate no Canindé O time do Santa Cruz viajou cheio de ânimo, nesta segunda-feira para São Paulo, embalado pela vitória contra o CRB, por 3 x 1, na sexta-feira, que lhe deixou na oitava posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Para se manter entre os oito primeiros, que se classificam para a segunda fase do campeonato, o time tem que vencer pelo menos dois dos quatro jogos que faltam. Como não tem conseguido bons resultados fora de casa, um empate com a Portuguesa, nesta terça, em São Paulo, já daria tranqüilidade à equipe, que depois vai enfrentar o Caxias e o Ceará no Arrudão - com obrigação de vencer. No jogo de hoje a equipe não terá o zagueiro Bebeto, que levou o terceiro amarelo na última partida. João Lima, que estava sem jogar há quase um mês e meio com uma contusão no joelho direito, ocupará o lugar. O lateral Adriano é dúvida. Ele será julgado pela expulsão contra o São Raimundo no dia 19 de julho, em Manaus. Se condenado, o lateral Ricardo, de 21 anos, será o seu substituto. Satisfeito com a atuação do meio-de-campo contra o CRB, o técnico Péricles Chamusca vai manter a mesma composição nesta área, apesar de dispor do antigo titular Erivérton, que poderá ser acionado no meio do jogo.