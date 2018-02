Santa Cruz: Carlinhos Bala é absolvido O atacante Carlinhos Bala foi absolvido, nesta quarta-feira, por unanimidade (4 a 0), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira, e enfrentará a Portuguesa no próximo sábado, pela rodada de abertura do quadrangular final da Série B. Ele foi citado no artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por agressão física ao zagueiro Domingos, do Grêmio, e poderia ficar afastado de 120 a 540 dias, caso fosse punido. Náutico - O técnico Roberto Cavalo deixou o mistério de lado e confirmou os titulares para a partida contra o Grêmio, no próximo sábado, no Sul. Ele espera jogar com forte marcação para dar liberdade aos meias David e Danilo e aos atacantes Romualdo e Paulo Matos, mas não quer um time preocupado apenas em se defender.