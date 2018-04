Santa Cruz confirma acerto e anuncia retorno do atacante Grafite

Grafite está de volta ao Santa Cruz. Depois de sua fraca passagem pelo Atlético Paranaense, o atacante foi oficializado nesta sexta-feira como novo reforço do time pernambucano. Será, assim, peça fundamental para fazer a equipe reagir na Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de passar anos atuando no futebol árabe e do Catar, Grafite retornou ao Brasil para jogar no Santa Cruz. E teve participação destacada, especialmente em 2016, quando foi vice-artilheiro do Brasileirão com 13 gols.

O ex-jogador do São Paulo, então, foi contratado pelo Atlético Paranaense e se animou com a possibilidade de jogar a Copa Libertadores. Mas Grafite não esteve nem próximo de repetir esse desempenho em 2017, tanto que o jogador rescindiu seu contrato depois de marcar apenas um gol em 24 partidas.

Com importantes passagens por Grêmio, São Paulo, Wolfsburg, da Alemanha, e Le Mans, da França, o atacante de 38 anos tenta recuperar seu bom momento e, ao mesmo tempo, ajudar o Santa Cruz, que soma apenas 23 pontos e está lutando contra o rebaixamento na Série B.

"O atacante não aguentou as saudades, deixou as pendências de lado, abriu mão de muita coisa… para poder voltar a defender a camisa do Santa", publicou o clube em seu site oficial, acrescentando que a apresentação será na segunda-feira. Com o time, Grafite conquistou os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano.

O elenco, aliás, aprovou a contratação. "Grafite é um cara muito inteligente e todos têm respeito por ele. Então é algo a mais para o nosso grupo. Vai nos ajudar. Recebemos ele da melhor maneira possível. Ganhou quase tudo no futebol e só vem para ajudar com qualidade e liderança", celebrou o goleiro Julio Cesar.