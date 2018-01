Santa Cruz confirma título simbólico O Santa Cruz confirmou o título simbólico de campeão da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, ao vencer o Santo André, por 3 a 1, no Estádio Bruno Daniel, em Santo André. No total, o time pernambucano somou 41 pontos, contra 35 do Santo André, que ficou em quinto. Na segunda fase, os dois times estarão no Grupo A, que também terá Grêmio e Avaí. Mesmo classificados, os dois times logo mostraram que estavam dispostos a levar a sério o jogo e fizeram uma partida aberta no início, com chances iguais para os dois lados. Quem primeiro acertou a pontaria foi o Santa, que fez 1 a 0 na cobrança de falta de Roberto. O Santo André aumentou a pressão no segundo tempo e conseguiu o seu primeiro gol aos 15 minutos, com o zagueiro Valdomiro, de cabeça. Mas, no minuto seguinte, Leonardo desempatou após trama do ataque do Santa. A partir daí, o time paulista partiu em busca do gol de empate e o Santa Cruz se fechou. Nos acréscimos, o Santa Cruz fez o terceiro no contra-ataque, com Júnior Maranhão.