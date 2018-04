Santa Cruz confirma vitória sobre Remo Num fato incomum, Santa Cruz e Remo voltaram a campo, nesta quarta-feira, para disputar os 18 minutos restantes do jogo iniciado na terça-feira à tarde, no Estádio do Arruda, em Recife, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano confirmou o placar parcial, que era de 3 a 1, até os 27 minutos do segundo tempo quando o jogo foi interrompido devido a falta de iluminação. Nos 18 minutos restantes determinados pelo departamento técnico da CBF, a partida teve poucos lances de emoção. Apenas o atacante Finazzi, aos 44 minutos, desperdiçou boa oportunidade de ampliar o marcador. Com a vitória, o time Coral atingiu 31 pontos e assumiu a sétima colocação ao passar Portuguesa e Paulista, ambos com 29 pontos, respectivamente, oitavo e nono lugares. O Remo, por sua vez, continua na zona do rebaixamento e em uma situação delicada. O time é o 21º colocado, com 22 pontos ganhos. Na terça-feira, Finazzi, Carlinhos Bala e Rosembrick marcaram para o Santa Cruz, enquanto Gian, de pênalti, anotou o gol de honra do time paraense.