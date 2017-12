Santa Cruz contrata Heron Ferreira O ex-auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, no Corinthians, Heron Ferreira, acertou contrato com o Santa Cruz, de Recife, para dirigir o time na temporada de 2002. Ele vai se apresentar ao novo clube nesta quinta-feira, quando já começa a traçar planos juntamente com a diretoria para uma ampla reformulação no elenco do time que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O novo técnico está empolgado com a chance de trabalhar em Recife. "O futebol pernambucano é um grande centro e tem grandes clubes. Será uma grande oportunidade profissional. Por isso, aceitei o convite", explicou o técnico. Heron Ricardo Ferreira, de 43 anos, é carioca e já treinou vários clubes no Rio, como Olaria e Americano. No interior paulista passou por Bragantino, Ituano e União São João. No Sul, foi campeão brasileiro da Série B pelo Juventude, em 1994. Já dirigiu o Coritiba e teve uma passagem pelo Al-Helal da Arábia Saudita. Como auxiliar de Luxemburgo trabalhou no Bragantino, Flamengo, Guarani e Corinthians.