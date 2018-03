Santa Cruz convoca torcida contra o Fla O Santa Cruz enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira à noite, no estádio Arruda, em jogo de ida das oitavas-de-final pela Copa do Brasil, com um único desfalque na equipe - o meia William, cumpre suspensão e está fora. O time, que decide, neste domingo, o campeonato estadual, com o Náutico, vai tentar vencer em casa, para garantir uma posição mais confortável no segundo jogo com o time carioca, a ser disputado no Rio. O técnico Péricles Chamusca promete "força máxima" e a torcida está sendo convocada para lotar o estádio do Arruda. O presidente do Santa Cruz, José Neves, lamentou não ter vendido os 40 mil ingressos a preços promocionais, adotando o valor mínimo permitido pela CBF para as competições nacionais - R$ 8,00 e R$ 15,00.