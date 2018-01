Santa Cruz cumpre tabela em São Paulo Desclassificado, o Santa Cruz cumpre tabela neste sábado, no Parque Antártica, em São Paulo, diante do Palmeiras, pretendendo deixar o Campeonato Brasileiro da Série B de 2003 com dignidade e uma boa imagem. "O Palmeiras é uma pedreira, mas temos mais essa chance de fazer um bom trabalho e deixar uma boa impressão", afirmou o técnico Péricles Chamusca, que optou pelo esquema 3-5-2. "É a melhor forma de defesa ao mesmo tempo em que se tem boa possibilidade de aproveitamento", explicou. O zagueiro Bebeto, machucado, está fora da partida. Recuperado, o atacante Roberto Santos deverá compor a dupla de ataque com Marcinho.