Santa Cruz dá chances a juniores Terceiro colocado na série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santa Cruz pretende chegar à primeira divisão mantendo a base do time reforçado por alguns atletas trazidos de fora e talentos jovens egressos dos juniores. Entre os reforços, o vice-presidente do clube, Alberto Lisboa, destaca o lateral direito Adriano (Figueirense), o zagueiro Samuel (Grêmio), o cabeça de área Williams (Caxias) e o atacante Milton (Avaí). A base do time, formado por atletas jovens e revelados na casa, tem os zagueiros Bebeto e João Lima, os meio de campo Otacílio e Carlos Alberto, o atacante Roberto Santos e o lateral esquerdo Cléber. O técnico Péricles Chamusca também poderá testar os meninos que disputaram a copa Cidade de São Paulo este ano, pelos juniores, com idades entre 19 e 21 anos: os zagueiros Sidraílson e Valença, o lateral direito Ricardo e os atacantes Roní e Fiel, que mostraram bom desempenho na disputa. Time-base SANTA CRUZ: Nilson; Adriano, Bebeto, João Lima e Cléber; Chicão Williams, Otacílio e Carlos Alberto; Fiel e Roberto Santos. Técnico: Péricles Chamusca.