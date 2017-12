Santa Cruz defende liderança na Série B Três partidas abrem nesta terça-feira a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santa Cruz, de Recife, terá a oportunidade de abrir vantagem na liderança da tabela de classificação. A partir das 20h30 encara a Anapolina-GO, no estádio "Jonas Duarte", em Anápolis. Depois de conseguir os primeiros três pontos com a vitória de 2 a 1 sobre o Ituano e deixar a última colocação, a Anapolina está motivada para enfrentar o líder. O técnico Roberto Fernandes não deve fazer nenhuma alteração. No Santa Cruz, a novidade fica por conta das estréias de dos meias Lau e Du, contratados junto ao América de São José do Rio Preto. O zagueiro Roberto, suspenso, dá lugar para Léo Oliveira. Outro pernambucano, o Sport-PE, também entra em campo nesta terça. Às 20h30, o time Rubro Negro recebe o América-RN no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. A maior dúvida está em torno da presença do meia Nildo, que poderia estar deixando o clube e, por isso, não pode mais atuar pela Série B. O jogador afirma que está com uma lesão na coxa. Pelo lado do América, após segurar o empate sem gols com a Portuguesa, no Canindé, o técnico Celso Teixeira já embarcou com o time titular na cabeça. A única mudança deve ser a entrada de Renatinho no lugar de Marcelinho, na lateral-esquerda. O Joinville vai estrear o técnico Galli Neto diante do Mogi Mirim. O CRB, de Alagoas, que demitiu Arnaldo Lira no domingo após o empate em casa diante do Remo, por 1 a 1, contratou nesta segunda-feira Heron Ferreira, ex-Americano de Campos. A rodada será completada com mais nove partidas, cinco na sexta-feira, três no sábado e uma no domingo. Confira: Sexta-feira: Bahia-BA x América-MG; Brasiliense-DF x Avaí-SC; Fortaleza-CE x Vila Nova-GO; Portuguesa x Caxias-RS e Remo-PE x Santo André. Sábado: Paulista x São Raimundo; Marília x CRB-AL e Londrina-PR x Ituano. Domingo: Náutico-PE x Ceará-CE.