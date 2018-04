Santa Cruz demite Givanildo Oliveira após sexta derrota seguida na Série B

O técnico Givanildo de Oliveira está fora do comando do Santa Cruz. Ele foi demitido no final da noite de sábado, porque à tarde levou a virada, por 2 a 1, para o CRB, dentro do Arruda, em Recife (PE), pela 22.ª rodada. Esta foi a sexta derrota consecutiva do time pernambucano no Campeonato Brasileiro da Série B, em que ocupa o 18.º lugar, com 23 pontos, dentro da zona do rebaixamento.

Um velho conhecido dos clubes pernambucanos, Givanildo era a esperança para melhorar o time na competição. Não deu certo. Em 11 jogos, ele conseguiu apenas duas vitórias, com três empates e depois seis derrotas seguidas, dando a clara impressão de que perdeu o comando do grupo.

O seu aproveitamento foi de 27,27%. O curioso é que ele começou a Série B no comando do Ceará, onde caiu na oitava rodada após o empate por 1 a 1 com o Luverdense, dentro do Castelão. O Santa Cruz começou a Série B com Vinícius Eutrópio, atualmente na Chapecoense. Agora, vai tentar achar um técnico que o livre do rebaixamento para a Série C.