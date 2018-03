Santa Cruz derrota Náutico nos Aflitos O Santa Cruz ficou mais próximo do título de campeão do Campeonato Pernambucano de Futebol neste domingo, após derrotar o Náutico por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos. Agora, a equipe pode até perder por um gol de diferença na segunda partida, que será disputada no próximo domingo, no Arruda. Depois de muito mistério, com direito a treino secreto na sexta-feira da Paixão, o Tricolor pernambucano entrou em campo dando sinais de que jogaria mesmo com o regulamento nas mãos, já que a melhor campanha no campeonato lhe garantiu o direito de jogar por dois empates. De fato, durante praticamente quase todo o jogo a equipe parecia mais aplicada em não deixar o time alvirrubro jogar e mais preocupada em matar o tempo. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o juiz Carlos Costa expulsou dois jogadores: Djalma, do Santa Cruz, e Gil Baiano, do Náutico. Os dois foram flagrados se agredindo pelo árbitro auxiliar Ted Williams. O jogo continuou truncado por todo o primeiro tempo, que terminou sem gols. O segundo tempo começou sem alterações. O clima do jogo continuou tenso e aos 23 minutos a equipe tricolor teve seu segundo jogador expulso, o meia Neto. Mesmo jogando com apenas nove atletas em campo, o time coral conseguiu marcar aos 25 minutos do segundo tempo. O gol saiu depois de uma jogada individual do lateral Hélder, que arrancou do meio-de-campo, passou pela defesa alvirrubra e chutou para a defesa do goleiro Nilson. Aproveitando a sobra, o artilheiro do time, Iranildo, chutou para o fundo da rede.