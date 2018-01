Santa Cruz derrota o Luverdense e continua na briga pelo acesso

O Santa Cruz está reabilitado no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de sofrer um revés em casa, na rodada anterior, diante do Paysandu, desta vez a história foi diferente. O time tricolor pernambucano foi mais agressivo, teve domínio do jogo e venceu com méritos o Luverdense por 2 a 0, neste sábado, no estádio do Arruda, no Recife, pela 25.ª rodada.

O time da casa continua sonhando com uma vaga no G4, a zona de acesso. Soma 38 pontos, em sétimo lugar. O Luverdense, que não perdia há seis rodadas, com três empates e três vitórias, continua com 32, em 11.º.

Escalado com o meia Renatinho no lugar do volante Moradei e com três atacantes, o Santa Cruz sempre buscou o ataque. Não criou chances claras, mas abriu o placar aos 29 minutos. Rafael Costa cobrou a falta pelo lado esquerdo bem no alto. Na pequena área, meio desajeitada, o zagueiro Alemão cabeceou fraco e o goleiro Edson não fez o encaixe, falhando no lance.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No segundo tempo, o Santa Cruz continuou melhor. E ampliou aos 19 minutos, em uma cobrança de falta de Rafael Costa da linha intermediária. Ele bateu forte e com efeito, superando Edson, que saltou mas não alcançou a bola.

Depois disso, o visitante se entregou em campo. Do outro lado, os pernambucanos mantiveram o ritmo ofensivo e poderiam ter ampliado o placar não fossem duas boas defesas de Edson e mais duas chances perdidas para fora.

Aos 34 minutos, o experiente Grafite, a maior estrela do time, recebeu um cartão amarelo e persistiu na reclamação, sendo expulso. Uma perda infantil.

Nesta terça-feira, pela 26.ª rodada, que terá 10 jogos, o Santa Cruz vai pegar o Boa, em Varginha (MG), às 21h30. O Luverdense vai receber o Paraná, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 x 0 LUVERDENSE

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor, Alemão (Danny Morais), Neris e Allan Vieira; Wellington Cézar, Renatinho (Bruninho) e Daniel Costa; Luisinho, Diogo Campos (Moradei) e Grafite. Técnico: Marcelo Martelotte.

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Ricardo (Adriano da Matta), Osman, Diego Rosa (Calyson) e Alípio; Lucas Fernandes e Carlos Henrique. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Alemão, aos 29 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renatinho e Alemão (Santa Cruz); Lucas Fernandes, Alípio e Osman (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO - Grafite (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA - R$ 88.420,00.

PÚBLICO - 7.932 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).