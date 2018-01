Santa Cruz derrota o União por 3 a 0 O Santa Cruz estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando em casa, venceu o União São João, de Araras, por 3 a 0, e divide a liderança da competição com o Avaí, que também venceu na noite desta sexta-feira. Os times mostraram muito equilíbrio no meio-de-campo, mas chances de gol foram poucas. A primeira emoção aconteceu aos 21 minutos, quando o meia Otacílio acertou a trave do goleiro Rafael. O Santa, entretanto, balançou as redes oito minutos depois. Adriano desceu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Tales e Ben Hur, mas sobrou para o Otacílio chutar forte, acertando o canto direito do goleiro Rafael. Na etapa final, a falta de bons lances de perigo continuou e o União chegou a ameaçar o goleiro Nilson somente aos 23 minutos. O atacante Geovani recebeu na área e chutou para fora, perdendo a melhor chance dos paulistas durante os 90 minutos. A grande oportunidade desperdiçada custou caro ao União. Aos 34, o lateral Adriano cruzou e Roberto Santos cabeceou com precisão. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. No final a estrela de Batista brilhou. O jogador, que estreava pelo time pernambucano, decretou a goleada para o Santa Cruz. Com apenas um minuto em campo, acertou uma bomba de fora da área aos 42 minutos. Ficha Técnica: Santa Cruz: Nilson; Adriano, João Lima, Valença e Cléber; Chicão, Batata, Carlos Alberto (Batista) e Otacílio; Roberto Santos (Roni) e Milton (Eriverton). Técnico: Péricles Chamusca. União São João: Rafael; Valdo, Félix, Ben-Hur e Fabiano; De Paula (Geovani), Baiano, Tales (Gil) e Juliano; Laércio e João Paulo (Osmar). Técnico: Paulo Roberto. Árbitro: Fernando Oliveira Assunção (AL). Gols: Otacílio aos 29 minutos do primeiro tempo. Roberto Santos aos 34 e Batista aos 42 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Baiano e João Lima. Local: Estádio do Arruda.