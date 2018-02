Santa Cruz desfalca Bayern por 5 meses O atacante paraguaio Roque Santa Cruz, do Bayern de Munique, continua sofrendo com lesões: teve uma ruptura de ligamentos do joelho direito no jogo de sábado contra o Colônia, pela Bundesliga, e ficará longe dos campos por cerca de cinco meses, informou o clube alemão. "Esta é uma catástrofe para nós e para Roque", disse o treinador do Bayern, Felix Magath. "Ele estava em muito boa forma", acrescentou. O paraguaio será operado nos Estados Unidos pelo especialista Richard Steadman. Roque Santa Cruz é um dos destaques da seleção paraguaia, que se classificou para a Copa do Mundo da Alemanha em 2006.