Santa Cruz deve mudar após goleada A goleada sofrida para a Portuguesa, na estréia do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, deverá ocasionar mudanças no time do Santa Cruz para o jogo contra o Grêmio, sábado, em Recife (PE). O técnico Givanildo Oliveira criticou a equipe pelo desempenho fraco: "Erramos muito mais do que acertamos". O lateral-esquerdo Peris poderá perder o lugar para Xavier, que o substituiu no final da segunda fase. Outra alteração será a entrada de Júnior Maranhão em lugar do volante Neto, suspenso por ter sido expulso. Os jogadores voltaram a treinar nesta segunda-feira para o jogo no Estádio do Arruda.