Santa Cruz diz que estará pronto para jogar a Copa O atacante paraguaio Roque Santa Cruz, do Bayern de Munique, acredita que vai estar em forma para disputar a Copa do Mundo, depois de se recuperar de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito que o afastou dos campos em outubro do ano passado. A recuperação de Santa Cruz em apenas seis meses foi uma surpresa para os médicos da equipe alemã. O jogador chegou até a ser escalado nos minutos finais das duas últimas partidas do Bayern - a derrota por 3 a 0 para o Werder Bremen, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, e a vitória por 3 a 0 sobre o St. Pauli, nesta quarta, que garantiu a vaga na final da Copa da Alemanha. "Estou feliz por voltar a jogar muito antes do previsto. Não esperava que fosse tão rápido", afirmou o atacante. "Esses jogos podem me ajudar a recuperar a confiança." O Paraguai estréia na Copa no dia 10 de junho, contra a Inglaterra. No Grupo B, enfrenta ainda Suécia e Trinidad e Tobago. Antes do Mundial, a equipe faz três amistosos na Europa, contra Noruega, no dia 24 de maio, Dinamarca, três dias depois, e Geórgia, em 3 de junho.