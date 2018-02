Santa Cruz é campeão do 1º turno O Santa Cruz conquistou o primeiro turno do Campeonato Pernambucano ao ganhar por 3 a 0 do Náutico, neste sábado à tarde, na Ilha do Retiro. Jaílson, artilheiro do time, fez dois gols: um de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo, e outro aos 26 do segundo tempo, numa cobrança de pênalti. Andrade completou o placar ao marcar, aos 35 do primeiro tempo, em uma cobrança de falta. O Náutico não deu trabalho à equipe tricolor, para desespero do Sport, que disputaria o título desde que vencesse o AGA e que o Santa perdesse ou empatasse. O Sport fez a sua parte, com uma vitória por 3 a 2 sobre o adversário, em Garanhuns, também neste sábado à tarde, mas o Santa Cruz não vacilou.