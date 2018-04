Santa Cruz e Ceará vencem na Série B O Santa Cruz goleou o Vila Nova, por 5 a 2, nesta terça-feira à noite, no Estádio do Arruda, em Recife, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O tricolor pernambucano subiu uma posição, agora estando em oitavo lugar, com 28 pontos, portanto na zona de classificação. O Vila Nova, com 23 pontos, é o 14º colocado. A noite foi do atacante Finazzi que marcou três gols. Os outros dois do Santa Cruz foram marcados pelo zagueiro Léo Oliveira, um deles de falta. Para o Vila Nova marcaram Ageu, de cabeça, e Wando. Na reestréia do técnico Lula Pereira no comando do Ceará, o alvinegro cearense venceu o América-RN, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da vitória foi marcado por Chiquinho aos 36 minutos do se gundo tempo e deixou o Ceará ainda com chances de chegar à segunda fase, com 24 pontos, em 12º lugar. O time potiguar continua lutando contra o rebaixamento, somando 20 pontos e ocupando o 19º lugar.