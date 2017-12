Santa Cruz e CRB vencem pela Série B A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi finalizada na tarde deste domingo com dois jogos. No clássico pernambucano, o Santa Cruz venceu o Náutico, por 2 a 0, no Estádio do Arruda, no Recife. Com o resultado, os donos da casa somaram o 21º ponto e ficam na décima posição. Por outro lado, os visitantes seguem com 19 pontos na 14ª. Bebeto abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Roberto Santos, aos 34 da segunda etapa, fez o segundo. No outro duelo, o CRB-AL surpreendeu e, em Goiânia, bateu o Vila Nova-GO por 2 a 1. Adriano fez aos 23 minutos do primeiro tempo para os goianos. Os alagoanos marcaram com Ânderson aos 24 da primeira etapa e Téio aos 38 da etapa final. Depois deste resultado, o Vila permanece com 19 pontos em 16º lugar. O CRB soma 20 pontos, em 13º.