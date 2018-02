Santa Cruz e Grêmio jogam pela vaga Os dois primeiros classificados para o quadrangular final da Série B do Brasileiro podem ser conhecidos nesta sexta-feira à noite, quando acontece a 5ª rodada do grupo A. Para garantir a vaga, Grêmio e Santa Cruz só precisam vencer fora de casa, respectivamente, Avaí e Santo André - os dois jogos começam às 20h30. Dos 4 clubes do grupo, apenas 3 continuam com chances. O Santa Cruz lidera com 9 pontos, o mesmo que tem o Grêmio, que, no entanto, leva desvantagem nos critérios de desempate. O terceiro colocado é o Santo André, com 6, enquanto que o Avaí já está eliminado, depois de perder os 4 jogos que fez até agora. No Estádio Bruno José Daniel, no ABC, o Santo André promete vencer o líder Santa Cruz para continuar na briga pela vaga. E o time pernambucano, mesmo fora de casa, vai atrás da vitória para garantir a classificação antecipada. Já no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), o Grêmio tem missão mais fácil na luta pela vaga, pois enfrenta o já eliminado Avaí, sem mais nenhuma perspectiva na Série B. No sábado à tarde, acontece a 5ª rodada do grupo B, com dois jogos: Náutico x Guarani e Portuguesa x Marília.