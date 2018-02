Santa Cruz e Guarani jogam no Arruda O Guarani estréia na segunda fase da Copa do Brasil diante do Santa Cruz, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Arruda, em Recife, disposto a esquecer a irregularidade apresentada no Campeonato Paulista. Afinal, vem de empate com o lanterna Sorocaba e está apenas em 11º lugar no torneio estadual. "Agora é uma outra competição. Temos que esquecer o resultado negativo no Paulistão e pensar somente na Copa do Brasil", alertou o técnico Jair Picerni, antes do embarque para a capital pernambucana, na manhã desta terça-feira. Picerni optou por realizar duas mudanças em relação ao time que empatou no domingo. Na lateral-esquerda sai Alemão, que atuou improvisado, e entra Adauto, voltando de suspensão. E no ataque, Cidimar dá lugar a Catatau. Com esta última troca, o treinador pretende ter mais velocidade para explorar os contra-ataques. No Santa Cruz, a novidade será a volta do atacante Carlinhos Bala, que estava cumprindo suspensão automática. Para o lugar de Peris, o treinador confirmou a permanência de Alemão, jogador revelado pelo São Paulo em 2000. E na vaga do atacante Zé Afonso, Paulinho já está confirmado.