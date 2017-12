Santa Cruz e Náutico nas mãos do STJD O Santa Cruz poderá perder dois jogadores para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Carlinhos Bala voltará ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ser julgado pela expulsão contra o Grêmio, dia 1º de outubro, podendo ser suspenso de 120 a 540 dias. Ele já foi absolvido por unanimidade no primeiro julgamento mas os promotores recorreram. O volante Neto também será julgado pela expulsão no jogo contra a Portuguesa, na estréia do quadrangular final e pode ficar de fora de dois a seis jogos. Os julgamentos acontecem na sexta-feira, véspera do clássico com o Náutico. Náutico - O zagueiro Marcelo Ramos será julgado também na sexta-feira no STJD por agressão a um adversário na partida contra o Grêmio, na primeira rodada do quadrangular final, em Porto Alegre. A punição pode ser de até 540 dias, o que tiraria o atleta do restante do Brasileiro da Série B. Nem mesmo o técnico Roberto Cavalo acredita em uma absolvição do jogador. "Infelizmente ele agrediu o jogador do Grêmio. Esta é a realidade", disse.