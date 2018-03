Santa Cruz é o destaque na Série B O grande destaque na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, foi o Santa Cruz que goleou o Joinville, por 4 a 1, no Estádio Ernestão, em Santa Catarina. O time teve uma grande atuação na estréia do técnico Roberval Davino, que substituiu a Péricles Chamusca. Aílton marcou dois gols no primeiro tempo, aos 26 e aos 44 minutos. Espíndola diminuiu aos 27 minutos do segundo tempo, mas o time pernambucano fechou o placar com mais dois gols no final, marcados por Xavier aos 35 e Curê aos 46 minutos. Quem deu sorte foi o Ceará que empatou com o Remo, em 2 a 2, no Mangueirão. O gol de empate saiu aos 46 minutos do segundo tempo, com André. O time da casa sempre comandou o placar. Abriu com Júnior Amorim aos 13 minutos, mas sofreu o empate aos 42 minutos, com Carabina cobrando falta. Marquinhos, de falta, recolocou o Remo na frente aos 27 minutos. O empate, porém, saiu nos acréscimos. Outro empate justo aconteceu entre Londrina e Avaí por 2 a 2. César abriu o placar para o time da casa aos três minutos, mas Vágner, de cabeça e contra, empatou para o visitante. O próprio César marcou o segundo gol aos 12 minutos da etapa inicial. O gol de empate dos catarinense saiu aos 32 minutos com Ceará. Três paulistas também estrearam. O Mogi empatou, em casa, sem gols com o Náutico, campeão pernambucano. O Marília perdeu para o Vila Nova-GO, por 3 a 0, em Goiânia. A Portuguesa perdeu para o América, por 1 a 0, em Belo Horizonte.