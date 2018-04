Santa Cruz e Remo só termina nesta 4ª O Santa Cruz precisará jogar mais 18 minutos contra o Remo, nesta quarta-feira, no Estádio do Arruda, no Recife, para confirmar a vitória parcial de 3 a 1. A partida, iniciada nesta terça-feira, foi interrompida aos 27 minutos do segundo tempo por falta de energia elétrica nas torres de iluminação. Se confirmar o triunfo, os pernambucanos assumem o 7º lugar da Série B do Brasileiro, com 31 pontos. Finazzi abriu o placar para os pernambucanos, aos 34 minutos do primeiro tempo. Logo aos dois minutos da etapa final, Jean, de pênalti, empatou para o Remo. Mas o time da casa não assustou seus torcedores e reagiu em seguida, com gols de Carlinhos Bala, de cabeça, e Rosembrick. Se não reverter o placar, a equipe paraense, com apenas 22 pontos, seguirá ameaçada pelo rebaixamento.