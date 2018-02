Santa Cruz e Santo André disputam vaga Só mesmo um desastre pode tirar o Santa Cruz do quadrangular final da Série B do Brasileiro. Afinal, o time pernambucano precisa apenas de um empate contra o já eliminado Avaí nesta sexta-feira, às 20h30, em Recife. Com chances remotas, o Santo André está disputando a vaga com o Santa Cruz, mas precisa vencer o já classificado Grêmio, também nesta sexta-feira, às 20h30, em Porto Alegre, e ainda torcer pelo tropeço do rival. Neste grupo A da segunda fase da Série B, o Grêmio lidera com 12 pontos. O Santa Cruz tem 10, enquanto que o Santo André está com 7. Já o Avaí é o lanterna, pois perdeu os 5 jogos que fez até agora. Para buscar a classificação, o Santa Cruz aposta na sua invencibilidade em casa, onde não perde há 13 meses. A última derrota aconteceu, por coincidência, diante do próprio Avaí, por 1 a 0, no dia 13 de agosto do ano passado, também pela Série B. Desde então, foram 29 jogos oficiais, com 22 vitórias e 7 empates. Para o Santo André, a missão é realmente complicada, pois joga fora de casa, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Além de torcer contra o Santa Cruz e vencer o Grêmio, o time do ABC ainda precisa marcar muitos gols, pois leva desvantangem no critério de desempate: no saldo de gols, está 4 a 0 para a equipe pernambucana. No sábado, a partir das 16 horas, acontece a definição no grupo B, que já tem o Náutico, com 12 pontos, classificado. A Portuguesa, com 9, e o Marília, com 6, brigam pela segunda vaga - enquanto que o Guarani, com 3, está eliminado. Os jogos de sábado serão os seguintes: Guarani x Portuguesa e Marília x Náutico.