Santa Cruz empata em casa, mas ainda lidera O Santa Cruz perdeu a chance de ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando no estádio do Arruda, em Recife, o time pernambucano não foi além do empate sem gols com o Londrina. Agora, embora não tenha mais 100% de aproveitamento, mantém a primeira posição, com 10 pontos. Já a equipe paranaense tem dois pontos, ainda na 21ª posição. Desta vez, o Santa Cruz não teve a mesma eficiência das três primeiras rodadas. E, no final, acabou vaiado por sua própria torcida, que gritava "timinho, timinho...". Mas o Santa Cruz encontrou um adversário valente, que lutou do começo ao final do jogo. O ex-meia Lico, do Flamengo, atuou como técnico interino. Após a saída de Raul Plasmann, que voltou a ser gerente de futebol, a diretoria contratou Caio Júnior, mas ele só deve assumir o time contra o Ituano, dia 22, no Paraná. Em Caxias do Sul, no estádio Centenário, o Caxias conseguiu sua primeira vitória. Com relativa facilidade: fez 3 a 0 no Joinville. Os gaúchos estão, agora, com quatro pontos, enquanto os catarinenses continuam com três. O time gaúcho dominou o primeiro tempo, mas só marcou os três gols na etapa final. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Kléber Goiano foi expulso, deixando o Joinville em desvantagem numérica. Jajá abriu o placar aos 10, Fantick ampliou aos 15 e Jajá, de novo, aos 28, fizeram os gols do Caxias.