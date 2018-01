Santa Cruz faz 3 a 0 no Santo André O Santo André deixou ainda mais difícil sua situação na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o Santa Cruz, por 3 a 0, na tarde deste sábado no Estádio do Arruda, em Recife (PE), pela segunda rodada do primeiro quadrangular final. O time paulista ficou na última colocação do Grupo A, sem pontos. A equipe pernambucana lidera com seis pontos e saldo de gols melhor que o do Grêmio (cinco contra três), segundo colocado também com seis pontos. Esta foi a quarta derrota consecutiva do Santo André na competição, a segunda para o Santa Cruz, já que na última rodada da primeira fase perdeu por 3 a 1 no ABC paulista. Serão mais quatro partidas nesta fase para definir os dois classificados de cada grupo ao quadrangular final. "Tivemos chance de fazer mais. Com muita rapidez conseguimos sair desta forte marcação deles e ganhar o jogo", disse o técnico do Santa Cruz, Givanildo Oliveira. O time paulista iniciou o jogo como pretendia o técnico Sérgio Soares: com forte marcação, sem dar espaços para o ataque do Santa Cruz armar jogadas. A tática, contudo, começou a ruir cedo, aos 23 minutos. Depois de boa troca de passes com Paulinho, o atacante Carlinhos Bala entrou na área e chutou no canto alto direito e marcou o primeiro gol. Em desvantagem, o Santo André avançou e expôs o campo defensivo e mais oportunidades surgiram para a equipe da casa. Para complicar a tentativa de reação, o segundo gol do Santa Cruz aconteceu com trinta segundos do segundo tempo. Carlinhos Bala iniciou o lance pela direita da área e cruzou para Paulinho, que chutou de primeira a bola para o gol vazio. A equipe paulista esteve perto de conseguir seu gol em dois momentos. No primeiro, aos 16, Rodrigão concluiu de dentro da área e o zagueiro Carlinhos Paulista tirou a bola em cima da linha do gol. Depois, aos 29, Sandro Gaúcho cabeceou de frente para o goleiro Cléber, que fez boa defesa. A derrota seria definitivamente decretada aos 32 minutos. O meia Rosembrick fez bonita jogada driblando dois adversários, entrou na área e chutou no canto direito. No próximo sábado às 16 horas, o Santo André enfrenta o Avaí, em Florianópolis (SC) e o Santa Cruz pegará o Grêmio, em Porto Alegre.