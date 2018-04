Santa Cruz faz 4 a 1 no Paraná e se reabilita na Série B do Brasileiro

O Santa Cruz se recuperou rapidamente da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o time tricolor pernambucano venceu o Paraná por 4 a 1, no estádio do Arruda, no Recife, pela segunda rodada. A partida marcou o reencontro do técnico Ricardinho com o seu ex-clube.

Com o resultado, o time pernambucano chega aos primeiros três pontos, na 10.ª colocação. Já o Paraná está logo abaixo, em 11.º lugar, porque soma três pontos por ter vencido na estreia o Ceará. O que separa os dois times é o saldo de gols. Enquanto o Santa Cruz tem 0, o time do técnico Nedo Xavier tem -1.

Prejudicados pelo péssimo gramado do Arrudão, que apresentava muitos buracos e areia, os dois times investiram nas jogadas aéreas e foi assim que o Santa Cruz abriu o placar logo aos seis minutos. João Paulo cobrou falta para dentro da área e Diego Sacoman deu um pequeno desvio. O zagueiro Rodrigo, do Paraná, foi tentar afastar e colocou direto para a sua própria baliza, marcando contra.

O Paraná sentiu o golpe e não conseguia sair do campo de defesa. O mesmo Rodrigo que marcou contra, apareceu aos 39 minutos para marcar a favor. Depois de levantamento para a área feito por Rafael Costa, o camisa 4 subiu mais alto e desviou de cabeça sem chances para o goleiro Fred.

No retorno para o segundo tempo, o Santa Cruz voltou com uma nova postura, querendo resolver a partida logo nos primeiros minutos, e a estratégia surtiu efeito. Aos nove minutos, Renatinho fez grande jogada pela esquerda e cruzou com precisão. Nathan ganhou da marcação e concluiu de cabeça dentro do gol.

A arbitragem ainda acabou ajudando o time pernambucano. Aos 27 minutos, Anderson Aquino desviou um cruzamento para dentro das redes e marcou o terceiro. Ele estava em posição irregular, mas o assistente não entendeu desta forma. O mesmo Anderson Aquino marcou mais um aos 37, em um rápido contra-ataque que só parou no fundo das redes.

Os dois times voltam a campo apenas no sábado da próxima semana. O Santa Cruz vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, no estádio Independência, às 16h30. No mesmo horário, o Paraná recebe o Boa, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 4 x 1 PARANÁ

SANTA CRUZ - Fred; Nininho, Diego Sacoman, Danny Morais, e Renatinho; Edson Sitta, Pedro Castro (Emerson Santos)e Bileu; Bruno Mineiro (Nathan), João Paulo (Thiaguinho) e Anderson Aquino. Técnico: Ricardinho.

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Luiz Felipe, Rodrigo e Gabriel Yan; Jean (Danilo Baia), Eder (Lucas Pará), Washington e Rafael Costa; Henrique e Paulo Henrique (Fernando Viana). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Rodrigo (contra), aos 6, e Rodrigo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Nathan, aos 9, e Anderson Aquino, aos 27 e aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danny Morais, Edson Sitta e João Paulo(Santa Cruz); Jean, Éder, Henrique, Yan e Rodrigo (Paraná).

ÁRBITRO - Ítalo Medeiros de Azevedo (RN).

RENDA - R$ 92.330,00.

PÚBLICO - 8.172 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).