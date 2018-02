Santa Cruz faz promoção de ingressos Os ingressos para o jogo entre Santa Cruz e Grêmio, sábado no Estádio do Arruda, começaram a ser vendidos nesta terça-feira em Recife (PE). A diretoria faz uma promoção até quinta-feira, com preços a R$ 14 a arquibancada inferior e R$ 7 a arquibancada superior e estudantes. Depois deste prazo as entradas custarão R$ 16 e R$ 10. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores nesta segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Givanildo sinalizou que fará duas mudanças no time. Júnior Maranhão substituirá o volante Neto, que cumprirá suspensão por ter sido expulso, enquanto Xavier pode ganhar a vaga do lateral-esquerdo Peris.