Santa Cruz faz promoção no clássico Acreditando que uma vitória no clássico local vai deixar o Santa Cruz com um pé na Série A em 2006, a diretoria do atual campeão pernambucano, resolveu fazer promoção de ingressos para seu torcedor lotar o Estádio do Arruda, domingo, pela abertura do returno do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Os torcedores do tricolor que comprarem ingressos até esta quarta-feira no Arruda pagarão R$ 5, para arquibancadas superiores, se estiverem vestindo a camisa do clube. De um total de 60 mil, 20 mil serão destinados a este setor. A torcida do Náutico terá à sua disposição 6 mil entradas. O jogo acontece no domingo, às 15 horas (16h em Brasília), em Recife (PE). Náutico - O atacante Kuki voltou a treinar nesta terça-feira após um mês e meio afastado por causa de uma cirurgia no ombro esquerdo e pode antecipar sua volta para enfrentar o Santa Cruz. O jogador chegou a marcar dois gols no treinamento. Os atacantes Paulo Ramos, Romualdo e Betinho ainda não marcaram gols no quadrangular final do Brasileiro da Série B.