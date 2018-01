Santa Cruz ganha do Avaí no Sul O Santa Cruz mostrou que não foi por acaso que terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B na liderança. Confirmou sua força ao vencer o Avaí por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, em pleno Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). A vitória lhe valeu a liderança do Grupo A, com três pontos, mesmo porque tem melhor saldo de gols do que o Grêmio (2 a 1) , que venceu o Santo André por 1 a 0. "Foi importante largar na frente, mesmo porque agora vamos jogar em casa", comemorou o técnico do time pernambucano, Givanildo de Oliveira. Na segunda rodada vai receber no Estádio do Arruda o Santo André. "Será a chance de ampliarmos nossa vantagem", planeja o técnico que disse que seu time foi "inteligente e mereceu vencer." Andrade, de pênalti, aos 14 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os visitantes. Aos 35, Samuel empatou para os catarinenses. Na etapa final, o Santa Cruz foi muito superior e definiu o placar com gols de Reinaldo, aos 21 minutos e de Carlinhos Bala, aos 24 minutos. Na próxima rodada, o Avaí irá enfrentar o Grêmio-RS, na casa do adversário. A nota triste foi a contusão dos dois goleiros, ainda no primeiro tempo. Gilmar, do Avaí, que sofreu fratura exposta no dedo mínimo da mão direita numa dividida com Andrade depois de defender um pênalti - o árbitro mandou a cobrança voltar. Já Cléber, do Santa Cruz, sofreu um corte na cabeça.