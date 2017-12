Santa Cruz garante Givanildo para 2006 Líder do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz está confiante no acesso para a Série A em 2006 que acertou a renovação de contrato do técnico Givanildo de Oliveira. O técnico chegou no Arruda em dezembro de 2004 e vai ficar até o término de 2006, mas a bases salariais não foram reveladas. A diretoria coloca esta renovação como um reconhecimento do trabalho do técnico, principalmente pela excelente campanha na Série B, onde foi melhor em todas as fases. O time ainda conta com os dois dos principais artilheiros da competição, Reinaldo e Carlinhos Bala, com 14 e 13 gols. O Santa Cruz entra na penúltima rodada com a possibilidade de antecipar sua classificação. Para isso, precisa vencer o Grêmio, sábado, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). GRÊMIO - Embora tenha defendido o meia Ânderson, que teve uma péssima atuação no empate de 2 a 2 com a Portuguesa, o técnico Mano Menezes admitiu que pode deixar o jovem craque do clube no banco de reservas. Seria uma maneira de preservá-lo diante da torcida. NÁUTICO - Praticamente fora da disputa por uma das duas vagas na Série A, o técnico Roberto Cavalo promete lutar até o final. Assim quer o time com muita disposição diante da Portuguesa, sábado, no Canindé, e depois em casa diante do Grêmio.