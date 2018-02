Santa Cruz goleia e classifica em 1.º O Santa Cruz garantiu nesta sexta-feira sua classificação para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro ao golear o Avaí por 5 a 1. Com essa vitória, o time pernambucano terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos. A segunda posição é do Grêmio, que já estava classificado (ficou com 12 pontos), e foi derrotado pelo Santo André no Estádio Olímpico por 2 a 0. O time paulista está eliminado, assim como o Avaí. Neste sábado acontece a definição do outro grupo, com Náutico, Portuguesa e Marília disputando as duas vagas. Os jogos são: Guarani x Portuguesa e Marília x Náutico. Tanto o Náutico quanto a Lusa só precisam empatar para se classificar.