Santa Cruz já pensa na excursão à Ásia Frustrados com a desclassificação no Campeonato Brasileiro da Série B, os jogadores do Santa Cruz tentam encontrar motivação na excursão que o time deverá fazer Ásia, a partir de 1º de novembro. A expectativa dos dirigentes e dos atletas é a de realizar bons negócios no continente, para onde partem na terça-feira. O Santa Cruz participa de um torneio Vietnã e em seguida deverá realizar amistosos no Japão, Indonésia e Coréia do Sul. ?É uma vitrine internacional, negociações de atletas podem acontecer?, afirmou o zagueiro João Lima, que ainda espera que a excursão renda dinheiro para que o clube possa quitar salários em atraso. Os jogos no Vietnã não terão cota, mas os outros deverão ter retorno financeiro. Há especulações de que sete jogadores devem ser dispensados pelo Santa Cruz, mas a direção só definirá o elenco na segunda-feira, depois de cumprir tabela neste sábado contra o Palmeiras, em São Paulo.