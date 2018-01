Santa Cruz joga a sua última chance O Santa Cruz disputa nesta terça-feira, no clássico contra o Sport, no Arruda, a sua última chance de classificação para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. Com 3 pontos, a equipe ocupa o último lugar no grupo B - o líder é o Palmeiras, com 9 - e se perder, estará eliminada. O excelente aproveitamento em casa nessa Série B dá confiança extra aos jogadores do Santa Cruz. Afinal, dos 13 jogos disputados no Arruda durante o campeonato, a equipe perdeu apenas um. Para melhorar o clima, o técnico Péricles Chamusca poderá contar com todos os jogadores do elenco. O meia-atacante Marcinho cumpriu suspensão e está de volta. Mas ele pode até ficar no banco, já que Válber, que o substituiu no último jogo, foi bem e pode ser mantido.