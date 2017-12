Santa Cruz joga com obrigação de vencer O Santa Cruz enfrenta o Flamengo, amanhã, no Maracanã com a obrigação de vencer com qualquer resultado acima de 1 a 0 para se classificar à próxima fase da Copa Brasil. Com a obrigação de ousar, mas ao mesmo tempo com cautela, o técnico Roberval Davino deve adotar o esquema 3-5-2. Em uma boa fase - o time tricolor é líder no Brasileiro da Série B e tem o artilheiro do torneio, Aílton, com três gols - a equipe deixou para trás a inesperada derrota do campeonato estadual e os jogadores voltaram a compartilhar ânimo e confiança. O time terá dois desfalques, os volantes Élder e Djalma, que estão contundidos. Eles deverão ser substituídos por Neto e Erivérton.