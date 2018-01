Santa Cruz joga pela honra no Arruda "A torcida espera uma satisfação". Com essa declaração, o presidente do Santa Cruz, José Neves, traduziu o clima vivido na equipe tricolor depois das duas derrotas sofridas pelo time na fase semifinal do Brasileiro da Série B. Depois de perder em casa para o Palmeiras e para o conterrâneo Sport, a equipe entra em cena novamente, nesta sexta-feira, às 20h30, contra o Brasiliense. O jogo acontece no estádio do Arruda, no Recife. Na tarde desta quinta-feira, a equipe realizou um treino tático fechado. Apesar de ainda ter chances de se classificar para a próxima fase da competição, o ânimo dos jogadores não é dos melhores. "Sabemos que as chances são pequenas. Temos que vencer o Brasiliense e torcer por uma vitória do Palmeiras em cima do Sport. Se isso acontecer, estaremos com três pontos do mesmo jeito que o Sport e o Botafogo", avaliou o lateral Adriano. O técnico tricolor, Péricles Chamusca, ainda não decidiu quem substituirá o volante Williams, suspenso após ser punido com o terceiro cartão amarelo. A escalação oficial só será divulgada momentos antes da partida. Ainda tentando se recuperar da derrota contra o Palmeiras, na última terça-feira, o Brasiliense enfrentará o Santa Cruz com três desfalques. O técnico Vagner Benazzi não poderá contar com os zagueiros Leonardo e Batata e o meia Iranildo, suspensos também por terem tomado o terceiro cartão amarelo.