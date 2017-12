Santa Cruz joga pela liderança da Série B Dois jogos na noite desta terça-feira, às 20h30, abrem a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na liderança, com nove pontos e 100% de aproveitamento até agora, o Santa Cruz enfrenta, no estádio do Arruda, em Recife, o Londrina, que vive uma situação inversa - tem apenas 1 ponto e é o penúltimo lugar. Em Caxias do Sul, Caxias e Joinville fazem a outra partida. O técnico Roberval Davino não deve mudar o time do Santa Cruz após mais uma vitória, desta vez fora de casa diante do América-RN. O atacante Kelson, contratado na última semana, ainda não pode estrear. No Londrina, o ex-goleiro Raul Plasmann deixou o cargo de técnico e assumiu como diretor de futebol, função que exercia antes de assumir interinamente a equipe. Lico, ex-meia do Flamengo na década de 80, deve comandar a equipe enquanto o novo treinador não chega. No Caxias, depois de perder mais uma partida, desta vez para o Ituano, o sinal de alerta começa a soar. O time é o 21º colocado, com apenas um ponto conquistado. A situação preocupa o técnico Juninho Fonseca, ex-Corinthians. No Joinville, a vitória é essencial por dois motivos. Primeiro para manter a boa fase, já que o time venceu pela primeira vez (1 a 0 sobre a lanterna Anapolina) e subiu para a 19ª colocação, com três pontos. Segundo, para manter o cargo do técnico Edson Gaúcho. A rodada prevê dois jogos na sexta-feira, quatro no sábado e mais quatro no domingo. Confira todos: terça-feira - Santa Cruz x Londrina e Caxias x Joinville; sexta-feira - Avaí x Sport e Portuguesa x América-RN; sábado - Náutico x América-MG, Anapolina x Ituano, Paulista x Mogi Mirim, Marília x Santo André; domingo - Ceará-CE x Bahia, São Raimundo x Fortaleza, Brasiliense x Vila Nova-GO e CRB x Remo.