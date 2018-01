Santa Cruz mantém liderança na Série B Nem a estréia do técnico Barbiéri, que substituiu a Dorival Júnior, livrou o Criciúma da derrota diante do Santa Cruz, por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, na abertura da 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa continua com apenas 13 pontos, na 19.ª posição e na zona do rebaixamento, enquanto o time pernambucano se mantém na liderança isolada, agora com 28 pontos. "O que falta é tranqüilidade, mas vamos nos recuperar", prometeu o novo técnico, que já tinha dirigido o time nas duas primeiras rodadas. O jogo foi bastante equilibrado, com o Criciúma tendo mais posse de bola e finalizando mais, porém, caiu diante da eficiência do adversário. Aproveitando um vacilo da defesa, Reinaldo abriu o placar para os visitantes aos 11 minutos. O Criciúma pressionou bastante e chegou a mandar três bolas na trave e ainda teve um gol anulado incorretamente, marcado por Renato Martins. Mas a noite era do líder, que ampliou aos sete minutos do segundo tempo, em outra falha da defesa adversária. Os catarinenses diminuíram aos 12 minutos, com Toninho, de cabeça, mas Reinaldo, de novo, estufou as redes, desta vez de cabeça, aos 30 minutos. O time da casa ainda mandou mais duas bolas na trave no segundo tempo. Pela 14.ª rodada o Criciúma vai jogar novamente em casa, dia 22 de julho, diante do Santo André. O Santa Cruz vai receber o CRB, dia 23 de julho, no Estádio do Arruda, em Recife (PE).