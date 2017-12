Santa Cruz não perdeu em casa Dono da melhor campanha da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005, o Santa Cruz comemora o retorno à elite do futebol brasileiro. O caminho foi longo. Ao todo, foram 33 jogos, dos quais a equipe tricolor venceu 19. O time, comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, marcou 52 gols durante a competição, mais da metade deles da dupla de atacantes Reinaldo (16 gols) e Carlinhos Bala (13), respectivamente artilheiro e vice da competição. Na temporada 2005, o Santa Cruz é dono da invejável marca de 34 jogos sem saber o que é perder no estádio do Arruda. Trata-se da maior série invicta de um clube brasileiro em seus domínios, pelo menos oficialmente. A marca equivale a um período de um ano e quatro meses sem registrar uma só derrota em casa. Só na série B, do dia 24 de abril até agora, foram 24 partidas em território tricolor, sendo 16 vitórias e sete empates. Antes mesmo de ter garantido o acesso à Série A do Brasileiro em 2006, o clube coral começou a se preparar para a temporada do próximo ano. A prioridade, segundo a direção do Santa Cruz, é manter unido o time que pôs fim ao jejum de nove anos sem títulos no campeonato estadual, com a conquista do Campeonato Pernambucano de 2005, e garantiu o retorno do clube à elite do brasileirão. Estão confirmadas as renovações dos contratos do técnico Givanildo Oliveira, do meia Rosembrik, do zagueiro Valença e do atacante Carlinhos Bala. A diretoria de futebol do clube promete dar início às conversas com o restante da equipe, tão logo conclua o pagamento do prêmio de R$ 500 mil pela conquista. A contratação de reforços só será discutida depois que forem encerradas as negociações com o atual elenco.