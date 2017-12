Santa Cruz não terá Neto contra a Lusa O Superior Tribunal de Justiça Desportiva cancelou a audiência desta quinta-feira que julgaria os pedidos de efeito suspensivo e diminuição da pena do volante Neto, suspenso por três jogos pela expulsão contra a Portuguesa. Assim, sua ausência no clássico contra o Náutico, domingo, às 15 horas, no Estádio do Arruda, é praticamente certa. Náutico - O meia David pode transferir-se para o futebol inglês na próxima temporada. Ele admitiu que seu empresário está negociando a ida de alguns atletas brasileiros para o país. O jogador também interessa ao Guarani, que tenta contratá-lo desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B de 2005.