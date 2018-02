Santa Cruz passa fácil pelo Marília Em jogo que foi adiado pela chuva que assolou o Recife no sábado, o Santa Cruz-PE recebeu o Marília neste domingo e não teve pena do time paulista. Com dois gols de Carlinhos Bala e um de Aílton, o tricolor pernambucano fez 3 a 0 diante de seus torcedores no Estádio do Arruda. Com a vitória, o Santa Cruz voltou ao grupo dos oito primeiros colocados. É o oitavo colocado com 15 pontos. Já o Marília continua mal na tabela. Caiu para a 17ª colocação permanecendo com 11 pontos. Com o gramado completamente prejudicado pela chuva que castiga o Recife, o jogo teve um início equilibrado. Pelo Santa Cruz, Carlinhos assumiu a responsabilidade de armar as jogadas, assim como fez Éder pelo Marília. No entanto, os atacantes não chegavam a assustar os goleiros adversários. Mas no final da primeira etapa, aos 41 minutos, um lance mudou a história do jogo. O centroavante Aílton arriscou uma arrancada rumo ao gol e foi derrubado por Vladimir dentro da área. Como já tinha amarelo, o zagueiro foi expulso. Na cobrança, Carlinhos Bala não decepcionou e abriu o placar. Na segunda etapa o Marília sentiu a perda do zagueiro Vladimir e o técnico Luís Carlos Martins tentou mudar o esquema. Mas os espaços continuaram a aparecer e o time pernambucano marcou o segundo gol aos 15 minutos. Aílton tocou de calcanhar para Carlinhos, que acertou uma bomba no ângulo direito do gol de Marcelo Cruz. Mesmo com as dificuldades, o time paulista teve chances de diminuir. Aos 34 minutos Maurílio deixou Fumagalli cara-a-cara com o goleiro, mas ele conseguiu bater em cima de Guto. O golpe fatal aconteceu aos 40 minutos. Dimas achou Aílton livre na pequena área e o artilheiro não perdoou. Santa 3 a 0. Os dois times voltam a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado, dia 03 de julho. O Santa Cruz faz o clássico com o Sport na Ilha do Retiro. O Marília também faz um clássico regional: recebe o Mogi Mirim no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.