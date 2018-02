Santa Cruz pode ter Carlinhos Bala Para o jogo contra o Santo André, na sexta-feira, no ABC paulista, o Santa Cruz terá a volta do atacante Carlinhos Bala, que cumpriu suspensão contra o Grêmio. Outro reforço pode ser o lateral-esquerdo Peris, que está se recuperando de uma contusão na coxa esquerda. Com nove pontos, o Santa pode garantir sua vaga com uma vitória.