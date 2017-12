Santa Cruz quer antecipar vaga no Sul Recordista brasileiro de invencibilidade em casa, o Santa Cruz quer antecipar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, quando enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, no estádio Olímpico. O técnico Givanildo Oliveira, de contrato renovado até dezembro de 2006, garante que seu time vai para a capital gaúcha buscar a vitória. ?Temos que atingir nosso objetivo o mais rápido possível. Se der, fisgamos a vaga lá no sul?. Ninguém duvida de que o Santa Cruz reúne amplos méritos para ser um dos dois times do Campeonato Brasileiro da Série B que voltará à elite nacional em 2006. Além de ter a melhor campanha na temporada, o tricolor pernambucano, atual campeão estadual, bateu domingo o recorde de invencibilidade em casa, no estádio do Arruda. Atingiu a marca de 33 jogos, um a mais do que o antigo recordista, o Internacional, que ficou 32 jogos sem perder em 1979. A marca histórica foi quebrada, justamente, em cima do rival Náutico, na vitória de 1 a 0, que lhe valeu a liderança isolada do quadrangular final, agora com sete pontos. O Santa Cruz não perde diante de sua torcida desde 16 de agosto de 2004, quando foi derrotado pelo Avaí por 1 a 0, pela Série B do ano passado. Neste período, foram disputados 33 jogos, com 25 vitórias e 8 empates, o que resulta em um aproveitamento de 83,83%. Foram 68 gols marcados e apenas 21 gols sofridos. Uma média de 2,06 gols pró e 0,63 gols contra por partida. O Santa Cruz pode garantir o acesso com uma rodada de antecedência, desde que vença o Grêmio. Mas o retrospecto é negativo porque perdeu duas vezes nesta temporada no Olímpico, ambas pelo mesmo placar: 2 a 0.