Santa Cruz quer despedida honrosa Já fora do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santa Cruz, que empatou ontem com o Sport (1 a 1), em casa, cumpre tabela contra o Palmeiras no sábado, em São Paulo. Mesmo sem chances, o time pretende não decepcionar e fazer uma boa partida, "numa saída honrosa", segundo o diretor de futebol Carlos Neves. O único desfalque para o próximo jogo poderá ser o zagueiro Bebeto, que se machucou depois de marcar o gol contra o Sport logo no início da partida. A idéia da direção do clube é manter a base do time, todo jovem, para o próximo ano. "Trabalhamos dentro da realidade financeira do clube e esperamos o fruto do nosso trabalho em 2004", afirmou Neves ao informar que na terça-feira a equipe viaja para o Vietnã, convidado para um torneio. "Vamos mostrar o grupo e abrir um leque para futuras negociações".