Santa Cruz quer manter a boa fase Confiante na manutenção do seu bom desempenho durante todos as etapas da Série B do Brasileiro, o Santa Cruz enfrenta neste sábado a Portuguesa com o time completo e disposto a conseguir um bom resultado. A absolvição do atacante Carlinhos Bala, acusado de ter dado uma cotovelada num jogador do Grêmio, aliviou a direção do clube, já que ausência do atacante poderia ser um desfalque de peso no time. Os tricolores mais otimistas acreditam que nem a pressão da torcida paulista irá atrapalhar. A argumentação é que muitos pernambucanos, torcedores do Santa, moram em São Paulo e poderão marcar presença no Canindé. O técnico Givanildo Oliveira vai manter o esquema tático 4-4-2, adotado desde janeiro. A única dúvida é entre a escalação de Leonardo ou Júnior Maranhão no meio-de-campo. Leonardo é mais ofensivo e Maranhão, mais defensivo.