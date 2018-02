Santa Cruz quer ratificar boa campanha Campeão pernambucano por antecipação neste ano, melhor defesa e melhor ataque em todas as rodadas do Brasileiro da Série B e detentor da artilharia da competição, o Santa Cruz espera manter a performance e, no quadrangular final da disputa, garantir o retorno à primeira divisão do Brasileirão. ?Tivemos o primeiro lugar na primeira fase, o primeiro lugar na segunda fase, agora tudo fica zerado, mas o Santa, por merecimento e talento, deve conquistar o retorno à Série A?, afirma o diretor do conselho deliberativo do time tricolor, José Neves, ao observar que se a regra da Série B fosse a mesma utilizada na Série A, o Santa Cruz já estaria classificado e de volta à primeira divisão. ?De 58 partidas disputadas neste ano perdemos apenas sete?. O time começou a ser montado há dois anos, tanto que sete dos titulares estão no grupo desde então. Uma derrota do Santa nesta fase é considerada injusta, de antemão, e ?uma zebra?. Até o Náutico, concorrente pernambucano, tira o chapéu para o time. Os torcedores tricolores estão de dedos cruzados. Na sua pequena lista de derrotas em 2005, duas foram para o Grêmio, que também está no páreo. Para o primeiro jogo desta fase, em São Paulo (SP), contra a Portuguesa, o time espera, de preferência, vencer. O técnico Givanildo Oliveira conta com a união e determinação dos jogadores que comanda. Todos estão com pagamento em dia e se dizem estimulados.