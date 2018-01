Santa Cruz segura empate e classifica O Santa Cruz é mais um time classificado para as oitavas-de-final da Copa do Brasil 2005. Nesta quarta-feira, o atual campeão pernambucano segurou um empate por 0 a 0 contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e como havia vencido o jogo de ida, em Recife, por 2 a 0 passou de fase. Agora, o Santa Cruz enfrenta o Cruzeiro. Para quem precisava vencer por jogar em casa, o Guarani se apresentou confuso em campo dentro de um estranho esquema 3-4-3. Mesmo desordenado, criou duas chances de gols, uma com Catatau, que chutou para fora, e outra com o zagueiro Juninho que quase surpreendeu na área adversária. Já o Santa Cruz se posicionou bem em campo, preocupado com a marcação e esperto nos contra-golpes. Assim acertou a trave com Carlinhos Bala e quase abriu o placar com Osmar num chute à queima-roupa. Não foi por acaso que o time campineiro desceu para os vestiários sob vaias. Na volta, o técnico Jair Picerni corrigiu o time, tirando o zagueiro João Leonardo para a entrada do volante Roberto. O Guarani até equilibrou as ações no meio de campo, mas depois sentiu a força de marcação do campeão pernambucano, que não perde há 19 jogos e que tinha vencido consecutivamente seus últimos 17 adversários. O Santa Cruz perdeu esta última marca, mas levou a vaga para Recife. Merecidamente. Confira como fica a tabela da Copa do Brasil 2005.