Santa Cruz: Sul-Americana nos planos De volta à elite do futebol brasileiro, cinco anos após ser rebaixado para a segunda divisão, o Santa Cruz já traçou as metas que visa a alcançar em 2006: repetir o campeonato estadual e ficar entre os oito primeiros classificados do Brasileiro. "Queremos, no mínimo, uma vaga na Copa Sul-americana (conquista de quem fica entre o quinto e décimo-primeiro lugares, mais o campeão)", afirma o diretor de futebol do clube pernambucano, Murilo Falcão. Duas estratégias serão seguidas para se chegar ao objetivo: a manutenção da maioria dos protagonistas da atual vitória, assim como o método de trabalho, baseado na fórmula da humildade, trabalho pé no chão, força de vontade e união - pregada e adotada pelo treinador Givanildo Oliveira, que já renovou seu contrato, assim como toda a comissão técnica. Em torno de 60% a 70% do elenco do time deverá permanecer. A maioria dos jogadores foi formada em casa. Dos 29 que participaram do campeonato, 14 foram importados. Entre eles, um destaque: o atacante Reinaldo (ex-Vasco) que conquistou o título de artilheiro do campeonato da Série B. Convidado por um clube asiático, Reinaldo deverá cumprir contrato naquele continente. Falcão frisa que a forma de trabalho do time pode ser definido pela máxima "um por todos, todos por um". Ninguém é estrela, ninguém tem tratamento diferenciado. A comissão técnica tem largo convívio com todos os jogadores, tudo é conversado, o técnico mantém controle sobre o elenco. "A confiança que construímos permitiu que em momentos de dificuldade financeira, quando passamos quase três meses sem pagar salário, os jogadores compreenderam, mantendo a rotina de dedicação, ninguém saiu", contou. A meta do Santa Cruz para 2005 era, na verdade, ser campeão da Série B. O vice-campeonato já foi de bom tamanho, segundo Falcão. Injustiça, segundo ele, teria sido se o time pernambucano não tivesse sido alçado à Primeira Divisão. Ele lembrou que o Santa se classificou para o quadrangular final com cinco rodadas de antecedência, fez o maior número de pontos - 64 -, apresentou o melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro da campanha. Nesta terça-feira, o técnico Givanildo Oliveira deve definir, com a diretoria, quem sai e quem fica no time. Depois os jogadores entram em férias por 20 dias. Os outros 10 dias serão gozados em junho do próximo ano, durante a Copa do Mundo.